Mele: "Ruolino di marcia sbalorditivo: si arriva al meglio al Barcellona: vi spiego..."

Ultime calcio Napoli – Silver Mele ha parlato ai microfoni di Ne Parliamo il Lunedì in onda su Canale 8:

“Il Napoli di Gattuso arriva alla sfida al Barcellona con un ruolino di marcia sbalorditivo per i fatti di quest’anno: 6 vittorie nelle ultime 7 partite giocate tra campionato e Coppa Italia. Il Barcellona è tuttavia il punto più alto del calcio europeo: per prestigio, per qualità espressive di gioco, per aver recuperato con Quique Setien quel calcio totale che probabilmente i blaugrana non esprimevano da 2-3 anni. E poi c’è Leo Messi”.