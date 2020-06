Mele: "La gara di questa sera dipenderà dagli episodi: troppe incognite, ma il Napoli ha un vantaggio"

Ultime calcio Napoli - Silver Mele è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della S.S.C. Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24:

"La gara di questa sera dipenderà dagli episodi, ma ci sono tante incognite come le sostituzioni in tre slot e i rigori senza supplementari. L'assenza del pubblico potrà orientare la scelta dei due allenatori. Il Napoli riparte dal vantaggio dell'andata. Prima dello stop, il Napoli era la migliore per condizione fisica. A fare testo per ora è la Bundesliga, si sta premiando le squadre con qualità: il Napoli ha un vantaggio sull'Inter, speriamo che sia così".