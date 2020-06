Medici Serie A, Nanni: "Maglie del protocollo molto strette, speriamo che il virus resti fuori dal calcio! Campionato ora un Mondiale prolungato"

Ultime notizie calcio Napoli - Gianni Nanni, medico sociale del Bologna e coordinatore dei medici sportivi della Serie A, è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare delle ultime notizie sul Napoli calcio. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

"Il protocollo ha avuto come protagonisti i medici sportivi. Voglio esprimere la vicinanza mia e di tutto il Bologna a mister Gattuso, lo abbracceremo quando verrà qui con il Napoli. La Federazione lavora alle alternative, se dovesse bloccarsi il campionato la Federazione dovrà mettere in atto il piano C già previsto. Dobbiamo essere fiduciosi, il protocollo ha maglie strette e speriamo che possa restare fuori il Coronavirus. Prima del protocollo c’era il timore di non riuscire a ripartire. Ringraziamo il CTS che è sempre stato collaborante con noi, spero ci siano le condizioni di portare a termine il campionato. Questo non dipende da noi ma da chi controlla i dati ed i numeri e dovrà decidere se allentare le misure oppure no. Infortuni? Qualsiasi manifestazione con gare ravvicinate causa maggiori infortuni, soprattutto con lesioni muscolari. Diventa un Mondiale prolungato”.