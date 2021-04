Mediaset, Sabatini: "Lukaku micidiale in contropiede nonostante ci sia Koulibaly"

Sandro Sabatini, giornalista di Sportmediaset, ha rilasciato alcune dichiarazioni durante la trasmissione sportiva Radio Goal su Radio Kiss Kiss Napoli. Ecco quanto evidenziato da "Napoli Magazine":

“Grande partita Napoli-Inter. Ci sarà spettacolo. Sarà molto bella e in ogni caso sarà storica per questo campionato. Se il Napoli dovesse interrompere la striscia di vittorie dell'Inter farebbe un'impresa, al contrario se dovesse vincere l'Inter sarebbe lei a fare l'impresa. Ovviamente per il Napoli vale quanto Juve-Atalanta questa partita. Osimhen è un giocatore fisico e il duello con De Vrij o con Skriniar sarà simile al duello Lukaku-Koulibaly. Non sappiamo Mertens come sta. Per me in contropiede Lukaku è micidiale anche contro Koulibaly".