Mediaset, Sabatini: "Juve? Dovrebbe riprendere Allegri e il Napoli dovrebbe riprendere Sarri"

Napoli Calcio - Sandro Sabatini, giornalista di Sportmediaset, ha parlato durante Radio Goal su Radio Kiss Kiss Napoli:

“Milan-Napoli? Si vedrà una differenza di freschezza tra le due squadre. Sarà un test. Il Napoli, uscito dall'Europa League, ha tempo per prepararla. Il Milan invece qualcosa nelle gambe avrà, per l'impegno con il Manchester. Sarri al Napoli? Non dimentico il saluto di Sarri e l'inchino alla curva del Napoli. Per i ricordi che hanno lasciato, la Juve dovrebbe riprendere Allegri e il Napoli dovrebbe riprendere Sarri".