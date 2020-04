Mediaset, Sabatini: "De Laurentiis non contempla la perdita di bilancio. Se avesse la certezza di vincere lo scudetto con Allan e Koulibaly li terrebbe entrambi"

Notizie Napoli calcio. Sandro Sabatini, giornalista Mediaset, ha rilasciato alcune cosiderazioni ai microfoni di Radio Sportiva:

Sulla mancata conclusione del Campionato: Se non ricominci l'attività da dove l'hai lasciata fallisci. Anche il calcio è in questa situazione, nonostante tante società hanno già preso in anticipo i soldi delle TV.

Sul calcio: Dopo la pandemia bisogna far ripartire l'economia. Il calcio è un veicolo di economia che non possiamo permetterci di accantonare come nulla fosse. Facciamo in modo che riparta tutto lo sport, anche di base. Non è primario ma la vita deve continuare, senza ovviamente mancare di rispetto e cordoglio per quel che succede. Il lavoro degli infermieri è di drammatica rilevanza ed importanza.

Su De Laurentiis: Non contempla la perdita di bilancio. Se avesse la certezza di vincere lo scudetto con Allan e Koulibaly li terrebbe entrambi.

Sul Virus: Niente sarà più come prima. E' una crisi mondiale, si ripartirà a porte chiuse finché non ci sarà una cura o un vaccino. Vorrei capire perché alcuni giorni si fanno 60.000 tamponi e altri 30.000. Mancano i reagenti? Non ci sono? Mica si possono fare solo ai calciatori di Serie A.