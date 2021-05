Mediaset, Sabatini: "De Laurentiis ha chiamato Allegri, gli fu consigliato di tenersi Gattuso. Mourinho? Il suo arrivo alza l'asticella per tutti..."

Napoli Calcio - Sandro Sabatini, giornalista Mediaset, è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della S.S.C. Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24:

“Osimhen mi piace molto, soprattutto come sta giocando adesso. Ha una condizione fisica importante e fa venire qualche rimpianto per cosa sarebbe potuto essere senza il suo infortun io. Allegri? Ha dato priorità al Napoli per l'Italia. In quei lunedì dove De Laurentiis aveva deciso di cambiare Gattuso, c'è stata una telefonata con Allegri che ha spinto affinchè trattenesse l'attuale tecnico. Mourinho alla Roma ha alzato l'asticella per le altre squadre che non possono accontentarsi di Juric e Italiano, anche De Zerbi ha deciso di andare in Ucraina".