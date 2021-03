Mediaset, Rossi: "Fonseca a Napoli e Gattuso a Roma? Vedrei bene Rino in giallorosso, ma sul portoghese..."

Giorgia Rossi, giornalista Mediaset, è intervenuto a Radio Goal su Radio Kiss Kiss Napoli. Ecco quanto evidenziato da “Napoli Magazine”:

“Roma-Napoli? Sarà uno spareggio Champions. Il Napoli sta recuperando man mano tanti giocatori e non ha più le coppe. Credo che abbia una grandissima occasione contro la Roma, che arriverà stanca, perché ha le coppe europee, ha tanti infortuni importanti. Sarà un banco di prova che dirà tanto in ottica Champions League. Classifica? La fortuna ha inciso per molte squadre. Il Napoli è tra le squadre più tormentate del campionato per Covid e infortuni. Non penso che debba avere dei rimpianti. Forse l'unica partita in cui avrebbe meritato di più, è quella di San Siro contro l'Inter. E' una partita indicativa per l'inizio del periodo negativo del Napoli. Non meritava di perdere. Fonseca a Napoli e Gattuso alla Roma? Gattuso sarebbe bravissimo a gestire un ambiente come quello di Roma. Sarebbe molto più pronto dopo l'esperienza di Napoli. Anche Fonseca non ha mai mostrato cedimenti. Però probabilmente nei momenti in cui serve la massima concentrazione nei momenti chiave, Fonseca non lo vedo ancora un allenatore adatto a 360 gradi per il campionato italiano".