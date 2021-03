Mediaset, Longhi: "Non c'è più amore tra De Laurentiis e Gattuso. A Milano ho visto un azzurro superlativo"

Napoli - Bruno Longhi, giornalista Mediaset, ha rilasciato un'intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli:

"Ho visto un calciatore superlativo al Meazza l'altra sera, parlo di Piotr Zielinski. Mi è piaciuto tantissimo, così come Kalidou Koulibaly, veramente straordinario contro i rossoneri. Anche Hysaj ha giocato un ottimo match devo dire, il Napoli ha giocato molto bene, ho visto situazioni di gioco veramente importanti. Vedo un Napoli in netta ripresa, peccato che nella società ci sia un matrimonio che non viene consumato (il rapporto tra De Laurentiis e Gattuso ai minimi termini, ndr.). Ormai è così chiaro, non viene più consumato perché non c'è amore tra le parti in causa. Peccato anche per la situazione di Ghoulam, il Napoli ha perso un giocatore tre in uno, sa fare molto bene le varie fasi. E' un elemento molto importante. Rigore? E' un rigorino, e il Milan non avrebbe meritato di pareggiarla".