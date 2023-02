Dazn, Buscaglia: "Il Napoli ha un'occasione unica in Champions quest'anno!"

A Radio Crc nel corso della trasmissione “Si Gonfia la Rete” è intervenuto Ricky Buscaglia, giornalista

“Osimhen è cresciuto tantissimo, già si vedeva che ere un giocatore diverso, o almeno, potenzialmente diverso. Ha imparato a giocare spalle alla porta e quando venne in Italia non sapeva farlo. In questa crescita c’è sicuramente il lavoro di Spalletti e la disponibilità del giocatore, ma lo stato di benessere fisico ha fatto il resto. L’anno corso la crescita di Osimhen è stata fermata dall’infortunio, altrimenti, chissà, magari sarebbe esploso. Che prima o poi Osimhen sarebbe esploso ce lo aspettavamo, per Kvaratskhelia è diverso, nessuno si aspettava questo exploit. Il Napoli di quest’anno è cresciuto mentalmente, ma se proprio deve crescere ancora, può farlo contro le squadre chiuse. In queste gare, ogni tanto si appanna perchè anche ieri fino a prima dell’episodio del braccio he ha indirizzato il match, il Napoli ha creato, ma non concretizzato.

Il Napoli può provare ad andare avanti in Champions League, questa occasione non ricapiterà anche perchè quest’anno il Napoli può andare a giocarsela senza l’ansia di dover vincere ad ogni costo. Il Napoli non ha pressioni perchè se vice la Champions è trionfo, ma se non lo fa, non è successo nulla perchè nessuno ha chiesto al Napoli di vincere la Champions. Già l’anno prossimo, il Napoli avrà una credibilità diversa e ci si aspetterà qualcosa in più da questa squadra, ecco perchè dico che un’occasione del genere non accadrà più”.

Tutte le news sul calciomercato e sul Napoli