McTominay Cam, le prime ore a Napoli: "Ho la pelle d'oca, sono qui per vincere! Lo stadio è incredibile, Maradona un'icona!" | VIDEO

Un colpo per diverse settimane, dai tifosi azzurri diventato realtà a poche ore dallo scadere del mercato: Scott McTominay è diventato un nuovo giocatore dei partenopei a poche ore dalla fine del calciomercato estivo.

Scott McTominay a Napoli

McTominay: la prima intervista | VIDEO

Con una splendida clip della SSC Napoli, vi facciamo vivere il backstage delle prime ore di Scott McTominay in maglia partenopea, tra shooting, saluti e il primo contatto con il Maradona. "Wow, sono tantissimi!", è il suo primo commento a Capodichino quando viene accolto dai tantissimi tifosi a cui esclama dal van: "Forza Napoli!".

E poi quando arriva per la prima volta allo stadio Maradona, si lascia andare: "Bello, è uno stadio bellissimo". E il Napoli lo accoglie con un "Welcome Scott" sul tabellone del Maradona.

E su Maradona dichiara:

"Lui è stato il giocatore più iconico ad aver giocato in questo stadio ed è un'icona di questo sport. Sono grato di esser parte di questa storia. E di poter giocare in questo stadio incredibile. Ho la pelle d'oca. C'è della magia nel suo piede sinistro, è stato il più grande di sempre".

Poi visita lo spogliatoio: "Guarda, è perfetto: è bellissimo davvero. Lo amo!". E dopo lo shooting scherza: "Siamo qui per vincere, non per scattare foto! È tutto fantastico, grazie ancora".

Ecco il video: