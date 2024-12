McTominay a Dazn: "Mi sono integrato così grazie ai compagni di squadra, ma vogliamo ancora migliorare! Sul napoletano..."

Notizie Napoli calcio. Scott McTominay, man of the match con il gol decisivo, è intervenuto ai microfoni di Dazn nel corso del post partita di Torino-Napoli 0-1:

"Sblocco sempre le partite? Non saprei, faccio sempre il meglio per aiutare la squadra. Dobbiamo continuare a spingere su questa squadra, la cosa importante è che mi sono integrato. Quando ci sono compagni di squadra del genere poi tutto è più facile anche per me”.

Cosa c'è da migliorare? C’è tanto da migliorare. Conte ci fa vedere spesso dei video per migliorare e dare sempre il massimo”.

Una parola in napoletano? Ovviamente ‘caffè’ (ride, ndr).