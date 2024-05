Mbappé: "Serie A? Andrei in solo in questa squadra, sono un loro tifoso da sempre!"

Ultime notizie Serie A - Durante il Globe Soccer Europei a Cala di Volpe, Mbappé ha rilasciato un'intervista ai microfoni di Sky Sport in cui ha parlato di tantissimi temi. Ma soprattutto ha svelato per chi fa il tifo in Serie A.

Mbappé ha parlato del suo rapporto con il Milan, di cui è tifoso da quando è bambino:

Mbappé ha cominciato l'intervista parlando del premio del Globe Soccer Europei:

L'attaccante francese ha anche parlato della sua avventura al PSG:

"Quando spendi sette anni in un club, devi semplicemente goderti tutti i momenti che vivi insieme alle persone che fanno parte del club, coi tifosi. Ci sono i trofei, i gol, ma alla fine non sono la cosa più importante: contano più le relazioni che si instaurano con le persone, è quello che non si dimentica nella vita. Per me è stato speciale, da francese, far parte del Paris. Voglio solo ringraziare tutte le persone che lavorano lì, per me è stata una opportunità fantastica. E se oggi sono in lizza per un premio come questo, è innanzitutto grazie a loro, e quindi ne sono grato".