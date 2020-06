Mazzola: "Mertens? Dispiace molto, l'Inter avrebbe dovuto muoversi prima. Coppa Italia? Conte saprà tirare fuori la prestazione"

Ultime calcio - Sandro Mazzola è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della S.S.C. Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24:

Mazzola

"Il Napoli è avvantaggiato per la gara di domani, ma l'Inter, in trasferta, riesce a tirare fuori la prestazione e potrebbe accadere domani. Conte tiene molto alla coppa Italia e vorrebbe vincerla. Mertens? Dispiace molto, mi piace tantissimo. L'Inter avrebbe dovuto muoversi prima. Juventus? Mia mamma girava intorno alla mia camera, io non riuscivo a stare tranquillo, ero indeciso. Gli dissi che avevo avuto un'offerta dalla Juve e lei mi rispose: 'Tuo padre si rivolterebbe nella tomba se dovessi accettare'. Boninsegna? Credo fosse una questione di analisi, forse c'era maggiore stanchezza. Mertens come Peiró? Lo ricorda molto".