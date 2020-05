Mazzola: "Mertens all'Inter? Ci avevo fatto la bocca, peccato non si possa fare più niente"

Ultime calcio Napoli - Sandro Mazzola è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della S.S.C. Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24:

Mazzola

"Si vive male a Milano l'emergenza ma credo che il calcio sia forte e possa ripartire. Mertens all'Inter? Ci avevo fatto la bocca, peccato non si possa fare più niente. Ripartire? Quando vedremo i calciatori non penseremo a ciò che c'è stato: la voglia di giocare farà dimenticare tutto. Politano? Mi piaceva molto, peccato che sia andato via dall'Inter: faceva cose strane, ma piaceva tanto".