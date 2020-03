Mazzola: "Juve-Inter a maggio? Campionato falsato, possono cambiare tante cose. Diamo precedenza alla Serie A"

Ultimissime calcio Napoli - Sandro Mazzola, ex bandiera dell'Inter, è intervenuto ai microfoni di Radio Goal, trasmissione radiofonica in onda sulle frequenze di Radio Kiss Kiss Napoli. Ecco quanto evidenziato dalla redazione di CalcioNapoli24.it.

"Rinvio delle gare? Diventa un campionato al quale non crede nessuno, la gente è stranita: non si rendono conto di cosa sta succedendo. Juve-Inter? Il 13 maggio può essere finito tutto, non esiste. Abbiamo un calendario bisogna starci dietro, questa è la forza del nostro calcio. Campionato falsato? Sicuramente, ha ragione Marotta".

"Ipotesi giusta giocare la Coppa Italia a maggio perché il campionato è la cosa più importante".

"Napoli-Inter di Coppa Italia? Ci difenderemo, staremo attenti. Secondo me l'Inter ha delle qualità ma durante la partita ha dei momenti in cui giocano e altri in cui spariscono. Non riesco a capire il motivo".