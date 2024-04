Mazzocchi: "A Napoli sono tornato bambino! Mi ispiravo a Zanetti, ora a Cancelo. Ho tre punti di forza"| VIDEO

Ultime notizie. Pasquale Mazzocchi ha parlato del suo approdo a Napoli e della sua esperienza in questi primi mesi in maglia azzurra. Lo ha fatto in un'intervista per lo sponsor Sorare, di cui riportiamo i passaggi principali.

L'arrivo a Napoli: "Approdare al Napoli è stata una di quelle emozioni che si provano raramente, sono tornato davvero bambino".

I tuoi punti di forza: "La mia gamba, la mia forza e la fame che ho".

I giocatori a cui ti sei ispirato: "Il giocatore del passato a cui mi ispiro è Javier Zanetti dell'Inter. Ad oggi mi ispiro più a Cancelo".

Segui altri campionati? "Oltre al campionato italiano seguo molto la Liga, i big match in particolare".

