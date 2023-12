Mazzarri sull'arbitro Massa: "Non parlo più degli arbitri, mi sono ripulito dal passato"

Ultimissime Calcio Napoli - Juventus-Napoli, parla in conferenza stampa Walter Mazzarri su Massa 'retrocesso' in Serie B:

"E'tornato Mazzarri nuovo, è stato un anno e mezzo fermo apposta per ripulirmi dal passato. Non voglio più essere quello che parla degli arbitri. Se vengono in sala stampa e mi fate una domanda di questo tipo non rispondo, non voglio entrare in questo argomento. Il Mazzarri vecchio è andato in pensione, quello di tanti anni fa. Preferisco fare come domenica che non vengo perchè immaginavo che ci fosse un bombardamento su questo aspetto. Non voglio fare più considerazioni sugli arbitri ma solo parlare della mia squadra se si gioca bene o male, altrimenti come fatto con l'Inter non vengo. Gli episodi sugli arbitri sappiamo benissimo che se sbagliano loro sbaglia l'allenatore a fare i cambi, i giocatori a fare il passaggio, valutate voi e io sono sempre d'accordo".