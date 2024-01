Mazzarri a Dazn: "Soddisfatto della prestazione, ci è mancata una cosa! Ho grandi uomini, complimenti a Demme. Su Zielinski e Osimhen..."

Notizie Napoli calcio. Walter Mazzarri è intervenuto ai microfoni di Dazn nel corso del post-partita di Lazio-Napoli 0-0:

“Giudizio sulla prestazione? Sono molto soddisfatto, avevamo contro una squadra molto forte che l’anno scorso è arrivata seconda. In più abbiamo tanti assenti e con ragazzi che non giocavano da una vita, ma hanno risposto alla grande. La squadra si sta ritrovando e già in Supercoppa si era visto qualcosa, ho grandi uomini che giocano insieme e da squadra con la 'S' maiuscola. Si vede qualcosa che piace a me dopo il mio arrivo e i vari allenamenti”.

Fase offensiva e maggior possesso? Con le squadre di Sarri è difficile avere il possesso palla, questo vuol dire che la squadra ha un’impronta. Ci è mancata più la profondità, ma le caratteristiche di Raspadori non lo permettevano tanto e loro sono bravi nello scappare al momento giusto. Non siamo riusciti ad andare nella maniera giusta in profondità, ma per il resto sono contento e soddisfatto della prestazione”

Sul nuovo modulo: “Dipende dai giocatori che ho a disposizione, lasciare fuori giocatori importanti è difficile. Io adatto il modulo ai giocatori che ho. Quando rientreranno Osimhen, Simeone o Kvara posso pensare a fare il 3-4-3 o tornare al 4-3-3. Se la squadra sta bene, si può fare un po’ tutto ma bisogna essere soldi ed equilibrati come oggi. Noi possiamo giocare con tutti e tre i sistemi”.

Situazioni Zielinski e Osimhen? Ho il pregio e difetto di parlare molto singolarmente e guardarli in faccia. Io faccio i complimenti ad entrambi, con Osimhen ci parlerò quando tornerà. Avete visto come Zielinski ha risposto, vorrei fare un grandissimo complimento anche a Demme che non gioca da tempo ed ha risposto alla grande. I ragazzi se hanno una guida leale che gli dice le cose come stanno allora rispondono presente, per il resto hanno un contratto e fin quando saranno qui dovranno dare il massimo altrimenti poi li tolgo dal campo dopo 20’”.

Lavoro fatto fin qui? Sono rimasto male dopo le prime partite perché incontrammo squadre che vanno per la maggiore e non ci è andata bene negli episodi. Abbiamo lasciato qualche punto per strada anche se non lo meritavamo, il campionato è lungo ma se giochiamo da squadra con la ‘S’ maiuscola come oggi allora possiamo fare bene”.