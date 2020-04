Ultime notizie calcio. Maxi Lopez, attaccante del Crotone, è intervenuto a TycSports analizzando la situzione che vive il calcio italiano:

"Se in Italia fanno quel che hanno fatto in Francia succede una guerra mondiale. Qui è completamente differente. Il presidente della Lazio, Claudio Lotito, è il presidente della Federcalcio. Per lui già un mese fa si poteva giocare. Qui un'entità più importante come la UEFA o la FIFA dovrà prendere una decisione".