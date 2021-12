Mauro sicuro: "Ecco chi deve comprare il Napoli a gennaio!"

Massimo Mauro, ex centrocampista di Napoli e Juventus, ha rilasciato alcune dichiarazioni alla Gazzetta dello Sport.

“Il mercato di gennaio è particolare e molto dipende dalla disponibilità economica. Inter: non cedere nessuno, soprattutto il rombo Skriniar-De Vrij-Bastoni-Brozovic. Milan: un centrale su tutti e, se possibile, una punta molto più giovane di Ibra e Giroud. Io sono per i ragazzi. Napoli: un difensore e un centrocampista più che un attaccante, perché per me Koulibaly e Anguissa pesano più di Osimhen”.