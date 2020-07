Mauro: "Rigori in Serie A? Non capisco come possano essere fatte regole del genere, bisognerebbe fare una petizione per cambiarle"

Notizie Calcio Napoli - Massimo Mauro, ex calciatore di Juventus e Napoli, analizza su repubblica.it il campionato di Serie A:

"La squadra di Sarri si è salvata con due rigori: regolamento alla mano si possono anche dare, ma così non può andare avanti. Il rigore incide in maniera decisiva su una partita, va dato quando ci sono situazioni gravi in area. Non capisco come possano essere fatte regole del genere, bisognerebbe fare una petizione per cambiarle. Servono quattro giocatori e quattro allenatori che si mettono lì e cambiano le cose: l'involontarietà è fondamentale nel calcio, Muriel sul secondo rigore non può tagliarsi le braccia. Chiarisco: non è questione delle squadre che ottengono pro o contro i rigori, da cambiare è una regola che non ha niente a che vedere con lo sport e in particolare con una partita di calcio. Non si può difendere senza l'equilibrio che ti danno le braccia, punto"