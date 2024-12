Mauro: "Napoli primo con merito, gruppo umile che non fa fesserie! E' da Scudetto, la Juve di Motta no"

Massimo Mauro, ex giocatore di Juventus e Napoli ed attuale opinionista Mediaset, ha rilasciato alcune dichiarazioni nel corso di 'Pressing' in onda su Canale 5. Ecco quanto evidenziato da Calcionapoli24.it:

"Il Napoli merita il primo posto in classifica perchè ha una maturità da grande squadra adesso. Dopo la prima grande occasione del Torino dopo un minuto e mezzo poi il Napoli poteva fare 5-6 gol perchè ha fatto davvero tante occasioni e ha sofferto poco gestendo la partita. Milinkovic-Savic migliore in campo. Non vedremo mai il bel gioco, ma io sono appassionato di squadre che sanno quello che magari non verticalizzano e tengono la palla ma alla fine vinci. E soprattutto sono umili, fesserie la squadra di Conte diciamo che non le fa. Questa è la differenza tra una squadra che ti dà l'impressione che può vincere lo Scudetto e un'altra tipo la Juve che non ha le stimmate per vincerlo anche se dovesse tornare a giocare bene"