Mauro: "Napoli inferiore alla Juve ma sarà la sua partita. Ospina? Un lancio impeccabile, ridicolo Eriksen che rincorre Insigne"

"La sfida di mercoledì è molto interessante anche per come fanno la partita le due squadre. Il Napoli ha mostrato grande umiltà: contro l'Inter si è abbassata e ha dimostrato di farlo bene, quando si è leggermente meno forti. Sarà la stessa cosa con la Juventus che ha dimostrato grande difficoltà a fare gol. Può essere la partita del Napoli che è brevilineo e rapido e i due centrali bianconeri sono forti ma lenti. Ospina? Lancio impeccabile, Eriksen che rincorre Insigne è stato ridicolo, ma con due passaggi il Napoli è stato efficace. Politano o Callejon? Non credo ci sia una grande differenza con l'uno o l'altro. Callejon mi piace tantissimo, non è mai banale. Lì gioca Alex Sandro che non è un grande marcatore. Io giocavo spesso in quel ruolo e se avevo un terzino che offende, ero contento per metterlo in difficoltà. Bisogna capire cosa vorrà fare Gattuso. Speriamo di vedere presto i tifosi: lo stadio è all'aria aperta e non al chiuso. Si potrebbe ridurre la capienza, ma serve aprire gli stadi".