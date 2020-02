Mauro: "Gattuso si è preso guai causati da altri, ma la sua mano si sta vedendo al Napoli. Deve però trovare equilibrio"

Ultimissime calcio Napoli - Massimo Mauro ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Kiss Kiss: "Le grandi squadre vivono nella ricerca dell'equilibrio che al Napoli manca anche se ieri ha fatto una gara perfetta meritando la vittoria. Ho avuto belle sensazioni dagli azzurri. La Juve fa gol in contropiede a Verona poi ne becca due, l'Inter esprime la sua forza quando va nello spazio ripartendo, di giocatori in grado di saltare l'uomo palla al piede faccio fatica a trovarne. Non c'è più il calciatore in grado di prendersi questa responsabilità, quindi sono tutte squadre che giocano di ripartenza. Prima di napoli-Juve ho sbagliato dando per favoriti i bianconeri che non hanno giocato per meriti degli azzurri. Gli azzurri ha 17-18 giocatori validi, potrebbe fare una grande gara con il Barcellona anche se sulla carta non puoi non mettere i catalani davanti. Gattuso? Quando è arrivato, ho scritto che si è preso guai causati da altri e sarebbe stato difficile fare un exploit come Milano. La sua mano però si sta vedendo in azzurro, il problema è che il Napoli aspira ai primi 4 posti in classifica. Deve essere questo l'obiettivo"