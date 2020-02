Maurizio Biscardi: "Mertens? Se fisicamente a posto, non è neanche detto che non firmi il prolungamento di contratto con il Napoli"

Maurizio Biscardi ha risposto alle domande degli ascoltatori di Radio Sportiva durante il "Microfono Aperto”:

“Rete annullata a Quagliarella? La cosa peggiore di questo calcio è la difformità di giudizio, significa che a volte le partite vengono decise dal tipo di direzione arbitrale. Mertens? Se fisicamente a posto, non è neanche detto che non firmi il prolungamento di contratto con il Napoli. Credo che lo rivedremo titolare in questa ultima parte di stagione. Demme ha iniziato bene. Non lo conoscevo benissimo, per questo sono rimasto sorpreso in senso positivo. Si è inserito subito e bene. Il Napoli è cambiato, ora lotta per vincere e lo fa anche con una certa cattiveria. Si sta vedendo il lavoro di Gattuso"