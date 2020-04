Materazzi: "Benitez? Mette sempre da parte i leader: lo ha fatto con me, Paolo Cannavaro, Cristiano Ronaldo..."

Ultime notizie calcio – Marco Materazzi, ex calciatore dell’Inter, ha rilasciato alcune dichiarazioni in una diretta Instagram parlando anche di Rafa Benitez, suo allenatore all’Inter con il quale ha avuto più di qualche problema. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

“Benitez? Dopo sei mesi non c’era più (ride, ndr). Un allenatore è bravo quando crea empatia con i suoi calciatore. Quando un allenatore prova a mettere da parte i leader... All’Inter è successo con me, al Napoli con Paolino (Cannavaro ndr), al Chelsea con Terry, a Madrid con Cristiano Ronaldo forse… Quindi mi viene da dire: il problema sono sempre gli altri? Da questi errori, perché per me sono errori, cercherei di trarre vantaggi nella mia eventuale carriera da allenatore”.