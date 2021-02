Benevento, il sindaco Mastella: "Napoli, prendi De Zerbi: è riuscito ad emergere in situazioni difficili, è la soluzione ideale!"

Ultime calcio Napoli - Clemente Mastella, sindaco di Benevento, è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare delle ultime notizie sul Napoli calcio. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

“De Zerbi è un allenatore molto bravo, ha qualità. Arrivò da noi che eravamo praticamente già retrocessi, per il Napoli mi sembrerebbe una buona soluzione visto che leggo che ormai il destino di Gattuso è segnato. Ripeto, mi piacerebbe molto De Zerbi che rispetto ad altri è riuscito ad emergere in contesti difficili e sarebbe l'ideale per il Napoli”.