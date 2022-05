Massimo Ranieri, il manager assicura: "Si è rotto una costola ma sta bene. Siamo stati fortunati"

Napoli - Solo un grosso spavento ma nulla di più: arriva fortunatamente un grosso sospiro di sollievo per Massimo Ranieri caduto ieri dal palco durante uno spettacolo e portato in ospedale in ambulanza.

Come sta Massimo Ranieri? Le condizioni del cantante dopo la caduta

A rassicurare tutti in queste ore è stato Marco De Antoniis, manager del noto artista napoletano:

“Sta benissimo, fortunatamente è andata davvero bene. Certo, ha una costola rotta ma non è vero come ho letto da qualche parte che ha picchiato la testa procurandosi un trauma cranico. Sta bene, ha passato un’ottima notte. La causa dell'incidente? La sala era buia e Massimo stava scendendo da una scaletta al centro del palco, probabilmente non l'ha vista ed è caduto. Un attimo prima era sul palco e poi è volato giù".