Massimo Mauro: "Vlahovic mi ricorda Bobo Vieri, ha grande temperamento"

Massimo Mauro ai microfoni della Gazzetta dello Sport ha parlato del colpo Dusan Vlahovic per la Juventus: "Ha grande temperamento. E si vede anche in campo. E' uno che si fa rispettare, anche in maniera poco carina nei confronti degli avversari, se c'è da litigare non si tira indietro. Come potenza, mi ricorda Bobo Vieri. Deve farne tanta, di strada, ma ha 21 anni, può diventare fortissimo. Se ha spazio può fare reparto da solo. Cosa gli manca? Non ha la finta veloce, il dribbling secco. Però sulla progressione non lo ferma nessuno".

