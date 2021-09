Mascara: "Osimhen? Ha bisogno di tempo, ma Napoli non può aspettare in eterno"

Ultime notizie calcio Napoli - Beppe Mascara, ex attaccante ed allenatore, è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare delle ultime notizie sul Napoli calcio. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

"Osimhen? Bisogna dargli tempo, se Spalletti e Gattuso gli danno tanto peso vuol dire che ha potenzialità. Al di là di questo, però, c'è da dire che il tifo azzurro non può aspettarlo in eterno, anche perché si è abituato negli anni a vedere grandissimi attaccanti".