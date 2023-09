Mascara: "Nessun dramma per la sconfitta contro la Lazio, il Napoli lotterà fino alla fine per lo scudetto" | ESCLUSIVA

Giuseppe Mascara, ex attaccante del Napoli, è intervenuto ai microfoni di CN24 Live, di seguito le sue dichiarazioni ai nostri microfoni:

"Il Napoli è molto più aggressivo rispetto all'anno scorso e questo spinge i difensori a provare l'uscita in anticipo rispetto all'anno scorso quando la squadra era più attendista.

L'anno scorso la media era di tre gol a partita, adesso non è così. Il Napoli comunque ha fatto vedere che sa reagire dopo il gol subito. Non bisogna farne un dramma perchè è una squadra viva che lotterà fino alla fine per il campionato.

Lindstrom secondo me può dare il massimo dietro la punta, sappiamo che Napoli non è una piazza paziente ma secondo me può essere la mina vagante di questo Napoli.

Raspadori è un falso nove perchè non ha le caratteristiche di Politano e Kvara per giocare sull'esterno. Non è un calciatore che ha profondità e per me può fare benissimo come sottopunta per collegare i reparti offensivi".