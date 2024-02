Mascara: "Al Napoli i giocatori mi accolsero come uno di loro! Fu Mazzarri a volermi"

Nel podcast di Figurine Panini, l'ex attaccante Beppe Mascara ha raccontato il suo passaggio al Napoli nel 2011.

Queste le sue dichiarazioni: "Quando sono arrivato al Napoli loro erano secondi, si stavano giocando il campionato con il Milan. Fui accolto subito come uno di loro, come uno che gli poteva dare una mano. Fu direttamente Mazzarri a volermi. Mazzarri disse al direttore sportivo: "Se dobbiamo prendere un giocatore, voglio Mascara. Non mi portare nessun altro". Così andò la trattativa, poi ci furono chiamate da vari compagni che già giocavano a Napoli e sono stato felice. Perché ha significato che ero apprezzato, che non ero solo un numero, ma un calciatore che poteva dare una mano. Io sapevo che sarei dovuto andare a giocare a Napoli, però non sai mai a casa degli altri cosa vai a trovare. Poi alla fine mi sono ritagliato i miei minuti, ho giocato tante partite, ho fatto gol, ho giocato in Europa League, in Champions League".