Martino: "Un giocatore del Napoli mi ha sconcertato! Meret? Uno degli italiani più bravi nel ruolo"

A Radio Kiss Kiss Napoli, durante Radio Goal, è intervenuto il giornalista Carmine Martino, rilasciando alcune dichiarazioni.

Di seguito le dichiarazioni di Carmine Martino:

“Alex Meret è un ottimo portiere, qui stiamo sminuendo uno dei giocatori italiani più bravi nel ruolo: si può avere qualche dubbio sull’autonomia ma il giocatore vale eccome.

Ostigard? Se dovesse aggiungersi al reparto difensivo sarebbe una difesa più solida di quella di quest’anno, lui ed Olivera sarebbero due acquisti importanti.

Lozano, Deulofeu e Kvaratskhelia potenziale offensivo? Il livello di realizzazione degli esterni può migliorare anche con Zerbin che mi ha sconcertato in modo positivo per ciò che ha fatto a Frosinone, credo meriti di essere visionato attentamente in ritiro da parte di Spalletti.

Ci sono dei tifosi che ancora non capiscono, ma bisogna scindere le situazioni: tecnicamente il Napoli sta agendo abbastanza bene, il malcontento è generato dalla comunicazione con cui il club gestisce situazioni extra calcistiche, la società dovrebbe potenziare il proprio organigramma per raccogliere quanto meriterebbe”