Carmine Martino è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24: “Il Napoli deve continuare a fare risultati, solo così può lasciarsi alle spalle delusioni come quella con il Sassuolo. Sono sorpreso del recupero di Ghoualm, questa è una notizia inaspettata e fantastica. Occhio al Bologna, è una squadra capace di mettere sotto la Lazio".