Martino: "Se arriva Icardi Milik costretto ad andar via, con James sarebbe un Napoli stellare!"

Carmine Martino, giornalista, è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare delle ultime notizie sul Napoli calcio. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

"Il divario tra Liverpool e Napoli è stato minimo nel girone, anche se i Reds ad Anfield diedero una chiara dimostrazione di forza. Con l’eventuale arrivo di Icardi, Milik sarebbe costretto ad andar via. Se dovesse arrivare anche James sarebbe un Napoli stellare, si avvicinerebbe molto ai top club mondiali. James potrebbe dare qualcosa in più al Napoli. Ti garantisce almeno 20 partite di altissimo livello. Non è vero che ha già iniziato la parabola discendente, deve ancora dimostrare tutto il suo valore”.