Martino: "Roma? Piani del club sconosciuti. Anomalia sul rinnovo di Zaniolo, strappata una battuta a Veretout"

Giorgio Martino è intervenuto alla trasmissione Radio Gol su Radio Kiss Kiss Napoli:

La Roma? Non abbiamo ancora capito quali siano le intenzioni della società. Dipendesse da Mourinho prenderebbe Anguissa, Ronaldo e altri campioni. Ma la società non parla di obiettivi. Mourinho vuole i migliori che piacciono a lui. Alcuni non sono stati funzionali al suo modo di vedere il calcio anche quest'anno. Non sappiamo sino a che punto queste volontà si sposano con quelle delle società. Non abbiamo mai saputo se l'ambizioni siano vincere lo scudetto o avere un nuovo stadio: non sappiamo.

Zaniolo? Quando si sente dire che il discorso sul rinnovo del contratto è rinviato a settembre è alquanto anomalo, col campionato che inizia il 13 di agosto: nebbia alla nebbia insomma. La Juve vuole Zaniolo ma non sappiamo se la Roma ha piacere di cederlo.

Veretout? pare che oggi al raduno della Roma sia stata strappata una battuta. Ovvero il calciatore sembra che abbia detto di voler restare alla Roma.