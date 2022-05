Martino: "Pioli al Milan si confronta con tanti campioni, Spalletti avrebbe gestito meglio nelle stesse condizioni del milanista"

Carmine Martino è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24: “Il Milan ha dimostrato di avere una marcia in più sotto il profilo del carattere. Giocatori e uomini di grande esperienza hanno gestito al meglio quelle soluzioni complicate. Confrontandosi con qualcuno Spalletti avrebbe gestito meglio certe soluzioni. Pioli al Milan si confronta con tanti campioni".