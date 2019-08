Martino: "Per James aspettiamo chiusura del mercato inglese, sarebbe un grande colpo per il Napoli. Inferiore solo a CR7 e Messi"

Carmine Martino, giornalista, è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della S.S.C. Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da Calcio Napoli 24:

"Sono in Spagna e di James i colleghi pensano che qualcosa succederà. Bisogna aspettare la chiusura del mercato inglese, poi qualcosa accadrà. La volontà del calciatore sarà determinante e se non dovesse arrivare qualche altra offerta potrebbe davvero giungere a Napoli. Sarebbe un grandissimo colpo per gli azzurri, anche più di quel che si pensa. Per me è inferiore solo a Messi e Ronaldo".