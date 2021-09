Carmine Martino è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24: “Osimhen è uno di quelli che non puoi assolutamente tenere fuori, Spalletti spera di averlo a tutti i costi. E’ un giocatore giovane e che recupera anche rapidamente dagli impegni con la Nazionale anche grazie alla sua struttura fisica".