Martino: "Osimhen e Mertens dal 1'? A Spalletti l’abbiamo detto tante volte, ma evidentemente..."

Napoli Calcio - A Radio Kiss Kiss Napoli, durante Radio Goal, è intervenuto il giornalista Carmine Martino, rilasciando alcune dichiarazioni.

“Le scelte di Spalletti senza Lobotka? Le cose non andavano benino ma con il suo infortunio si sono perse le misure sul terreno di gioco: è stata una prestazione negativa, e ora si va ad Empoli con una difesa da rivedere. Il Napoli per pochi periodi ha avuto tutti gli effettivi a disposizione, quando si gioca in trasferta e c’è una situazione deficitaria però il Napoli riesce a tirare fuori qualcosa in più.

Osimhen e Mertens dal primo minuto? Con l’Empoli bisogna vincere e può essere la partita adatta, potrebbe essere l’occasione. A Spalletti l’abbiamo detto tante volte, ma evidentemente vede la squadra troppo squilibrata con entrambi in campo dal 1’”