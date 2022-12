Martino: "Nessuna preoccupazione, il Napoli sarà al top con l'Inter ma c'è una cosa che tutti sperano..."

Carmine Martino è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della S.S.C. Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24:

“Preparazione tosta per il Napoli, dopo 5 minuti già era evidente che la condizione era non al meglio. Tutto è finalizzato al 4 gennaio: il Napoli sarà pronto e giocherà contro l'Inter e contro l'Italia intera. Tutti vogliono che il campionato non venga ammazzato così".