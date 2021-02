Carmine Martino ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Kiss Kiss: "Solo il campo ci dirà se la difesa a tre funzionerà. C'è però da fare un plauso a Gattuso perché ha capito che magari, con un atteggiamento più prudente in difesa, si può gestire meglio i momenti di difficoltà. Secondo me questo atteggiamento tattico non lo vedremo solo stasera ma anche nel corso della stagione. Avendo Mario Rui e Di Lorenzo sulle fasce c'è sicuramente più copertura"