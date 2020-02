Martino: "Meret dovrebbe tornare titolare stasera. Farei giocare Lozano, ma Gattuso avrà dei buoni motivi per tenerlo fuori"

A Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli, è intervenuto Carmine Martino, giornalista della stessa emittente. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24.it:

"Stasera sarebbe potuta essere una trasferta più comoda per il Napoli dopo le vittorie con Lazio e Juventus. Però le defezioni di alcuni giocatori obbligheranno il Napoli a trovare un nuovo registro per il centrocampo soprattutto. Dal punto di vista dell'impegno credo che vedremo tanta determinazione nei giocatori del Napoli. Però se dovesse davvero mancare Demme il Napoli potrebbe perdere qualcosa dal punto di vista delle certezza. E' sempre nel posto giusto, nel momento giusto, è sempre pronto ad aiutare i compagni. In fase passiva è colui che copre le falle che possono aprirsi. Stasera vedremo Callejon, Milik ed Insigne in attacco, le uniche tre certezze che ha Gattuso. Meret pure dovrebbe partire titolare. Chissà che Politano non possa essere una carta da giocarsi a gara in corso. Lozano? Si può impiegare anche a sinistra, ma dipenderà dalla gara. Lo farei giocare, ma Gattuso avrà le sue buone ragioni per tenerlo fuori".