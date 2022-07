Martino: "Mercato? È dura trovare club in grado di spendere molti soldi per Fabian"

A Radio Kiss Kiss Napoli, durante Radio Goal, è intervenuto il giornalista Carmine Martino, rilasciando alcune dichiarazioni.

“Mertens e Deulofeu sono molto duttili e possono essere anche utilizzati entrambi in mezzo al campo. Mercato? È dura trovare club in grado di spendere molti soldi per Fabian, Demme e Politano che vogliono cambiare squadra. Sono dell’idea che Fabian debba accettare di poter rimanere a Napoli, ma non sono per il pugno duro nei suoi confronti: uno ci può rimanere male per come potrebbe andare a finire, con il contratto in scadenza non rinnovato. Ognuno ha le sue ragioni, ma trovare un modo per metterlo da parte non credo sia giusto”