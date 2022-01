Martino: "Le parole di Insigne dopo il gol cosa possono provocare? Mettiamoci una pietra sopra"

A Radio Kiss Kiss Napoli, durante Radio Goal, è intervenuto il giornalista Carmine Martino, rilasciando alcune dichiarazioni.

“Napoli-Salernitana? Se analizziamo il mese di gennaio, non è stato un mese pessimo come veniva disegnato: la bufera è stata anticipata a dicembre, è importante che adesso dopo le ultime vittorie e lo svuotamento dell’infermeria si possa tornare a sorridere. Il Napoli può guardare alle prossime partite con moderato ottimismo, mai come questa volta la sosta arriva al momento opportuno e per la trasferta di Venezia Spalletti avrà giocatori in condizione fisica. Le parole di Insigne dopo il gol? Cosa possono provocare? L’amore di Lorenzo per il Napoli è innato, mi aspetto solo un grandissimo finale di stagione da parte sua: se poi possa esserci qualche polemica, per carità, non c’è stato un accordo col Napoli ed è scontato immaginare che non si siano trovati. Mettiamoci una pietra sopra, così che in questi mesi possa mettere in pratica il suo sogno: portare il Napoli quanto più in alto possibile. Poi magari fa due anni in Canada e torna a Napoli”