Martino: "L'arrivo di Ribery ha oscurato quello di Lozano. Fiorentina? La vera sorpresa sarà Zielinski"

Ultime Napoli - Carmine Martino ai microfoni di Kiss Kiss Napoli si è soffermato sulle strategie di mercato del Napoli:

"L'arrivo di Ribery ha oscurato l'arrivo di Lozano. Ora vediamo come si comporterà. A Firenze ci sarà tanto entusiasmo e voglia di riempire lo stadio. In coppa Italia non ha fatto bene, ma il Monza è uno squadrone per la sua categoria. Le prime gare possono sempre portare alcune sorprese, ma la macchina di Ancelotti è collaudata. Non riesco a capire perchè non si debba chiudere il calciomercato prima dell'inizio della stagione ufficiale. Vedo sempre il Napoli tra le prime due o tre. Zielinski e Fabian Ruiz hanno un anno in più e sono arrivati nel momento giusto. Allan, Manolas, Mertens, Callejon, con questi calciatori penso che possa ben figurare. Sorpresa Zielinski in questa giornata".