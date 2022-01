Martino: "Intervista Mertens? Dries è un furbacchione. Insigne magari fa due anni in Canada e chiude la carriera a Napoli"

Carmine Martino è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della S.S.C. Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24:

"Osimhen? Credo abbia tanta voglia di essere titolare contro la Salernitana, ma penso sia più giusto ponderare bene la scelta per inserirlo gradatamente in campo. In quella zona il Napoli è coperto con Mertens e Petagna. Contro il Bologna non ho visto un Osimhen timoroso, forse è stato avvantaggiato dal doppio vantaggio. Nessuno più di Spalletti può avere una visione chiara della situazione. Intervista Mertens? Dries è un furbacchione nel senso buono del termine (ride ndr) Non penso ci siano problemi su una sua riconferma, non so fino a che punto sia propenso ad accettare un ingaggio minore. Lui ci tiene tanto a restare. Insigne? Voglio pensare possa fare due anni in Canada per poi chiudere in maglia azzurra"