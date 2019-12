Martino: "In un centrocampo a tre Fabian e Zielinski potrebbero finire per farsi concorrenza fra di loro"

Ultimissime calcio Napoli - Carmine Martino ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24.it:

“Questo è il primo anno che il Napoli interviene in modo efficace nel mercato di riparazione, perché ne ha proprio bisogno. Il Napoli ha bisogno di un centrocampista ma forse anche due. In un centrocampo a 3 Fabian e Zielinski potrebbero finire per farsi concorrenza fra di loro per una maglia da titolare mentre Allan è indiscutibile grazie alle sue qualità. Con l’arrivo di Torreira e Lobotka la situazione cambierebbe”.