Martino: "Il Napoli ha avuto problemi con gli arbitri che hanno minato la regolarità dei risultati"

Ultime calcio Napoli – Carmine Martino ha parlato ai microfoni di Ne Parliamo il Lunedì in onda su Canale 8:

“Se con l'Inter ci sono stati tre errori clamorosi, con il Napoli ce n'è stato solo uno. Ci si deve chiedere perchè Gattuso lancia questa pietra della corsa e della mancanza di allenamento. Chissà fino a quanto è stato ascoltato Ancelotti sul mercato, ma non credo che sia un problema fisico. Non capisco perchè Gattuso dica queste cose. Per i prossimi anni il Napoli deve lanciare segnali chiari sugli obiettivi. Il Napoli ha avuto problemi con gli arbitri che hanno minato la regolarità dei risultati: hanno messo in difficoltà la società”.